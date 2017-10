Greiner: “Bella la versatilità di Huff”

Dominik Greiner ha fatto i complimenti a Rob Huff dopo che il britannico ha ottenuto il miglior tempo nelle FP2 del FIA World Touring Car Championship.

Al Ningbo International Speedpark il nativo di Cambridge prende parte anche al round del China Touring Car Championship con una Volkswagen Lamando, dalla quale è poi sceso per salire sulla Citroën C-Elysée WTCC per le prove libere.



"Non è facile cambiare macchina così facilmente e velocemente, ma parliamo di un pilota professionista che domani avrà molti impegni", ha commentato Greiner, team manager della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



"Ieri i primi giri nel CTCC lo hanno aiutato a conoscere la pista, ma oggi è tutto diverso perché piove. Al momento il set-up scelto è buono, incrociamo le dita per domani perché dovremmo avere lo stesso meteo".



Greiner ha anche affermato quanto il Campione 2012 stia aiutando la squadra a crescere grazie alla sua esperienza.



"Abbiamo sempre un dialogo ottimo e sono certo che passando più tempo in pista ci darà una grande mano anche in qualifica.