Guerrieri al top nel WTCC Trophy

Esteban Guerrieri è stato autore di un'ottima prestazione nelle qualifiche del FIA World Touring Car Championship andate in scena nella sua Argentina, dove il pilota di casa ha raggiunto la Q3 e conquistato il quarto posto in griglia per la Main Race.

A Termas de Río Hondo, il ragazzo della Campos Racing è stato anche il migliore del WTCC Trophy, piazzando la sua Chevrolet RML Cruze TC1 davanti alla coppia della Sébastien Loeb Racing formata da Mehdi Bennani e Tom Chilton, mentre Yann Ehrlacher (RC Motorsport) è giunto decimo e partirà davanti nella Opening Race.



"Dal mio punto di vista è stato un sabato positivo - ha detto Guerrieri - I miei tempi sono stati peggiori rispetto allo scorso anno di circa otto decimi, ma probabilmente erano diverse le condizioni della pista. In frenata non avevo un gran feeling e le prestazioni sono risultate inferiori rispetto al 2016, almeno comparando i dati. Voglio però ringraziare la Campos Racing per avermi dato questa possibilità nonostante il budget ridotto, vedremo cosa accadrà in gara, sicuramente darò il massimo".



John Filippi si è piazzato undicesimo assoluto, seguito da Tom Coronel (ROAL Motorsport) e da Rob Huff. Chiudono lo schieramento dei privati i ragazzi della Zengő Motorsport, Dániel Nagy e Zsolt Dávid Szabó, e Kevin Gleason (RC Motorsport).