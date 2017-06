Guerrieri con la testa alle gare di casa

Esteban Guerrieri si presenterà alle prossime gare del FIA World Touring Car Championship in Argentina da grande atteso assieme al suo amico Néstor Girolami.

Il pilota della Campos Racing precede in classifica il rivale della Volvo Polestar, con il quale ha combattuto una bella battaglia durante la Main Race a Vila Real, riscattando così il ritiro patito nella Opening Race a causa della rottura di una sospensione sulla sua Chevrolet.



"E' stata una di quelle giornate dove non tutto è andato bene - ha detto l'argentino - Sono riuscito a battere Girolami sul finale di gara, ma ora voglio pensare a Termas, dove spero che tutto fili liscio".



La WTCC Race of Argentina si svolgerà il weekend del 14-16 luglio.