Guerrieri: “Dedicato a mia mamma”

Esteban Guerrieri ha dedicato la sua vittoria nella FIA WTCC Race of China di domenica scorsa alla madre Ester.

Le gare al Ningbo International Speedpark coincidevano con la Festa della Mamma in Argentina.



Dopo il trionfo nella Opening Race, il pilota della Campos Racing ha detto: “E’ stata durissima, ma prima di tutto vorrei congratularmi con Nicky ed Yann per il loro podio. La gara si è svolta in condizioni molto impegnative, praticamente estreme perché pioveva fortissimo. Nel rettilineo si andava già in aquaplaning e non si capiva mai quali erano i punti di frenata migliori, così come la traiettoria più sicura. Ho provato a mantenere gli stessi riferimenti che avevo e a comprendere come tenere l’auto in pista. L’errore commesso da Catsburg alla curva 1 mi ha aperto la strada, anche perché era molto più lento di me nel primo settore. Dopo sono riuscito a superare anche John Filippi. Ehrlacher era più lontano, ma ho avuto fortuna con l’ingresso della seconda safety car. La mia macchina andava bene anche se si scivolava parecchio, quando ho visto che Yann non aveva avuto una buona accelerazione sul rettilineo l’ho affiancato. A quel punto avevo due soluzioni: provare a superarlo sul dritto, rischiando però l’aquaplaning, oppure tentare la staccata alla curva 1. Ho optato per la seconda e mi è andata bene, dopo con pista libera ho potuto spingere e tutto è proseguito per il meglio. Sono felice ed orgoglioso per il team perché mi ha dato una vettura grandissima. David, uno dei ragazzi della squadra, compie gli anni oggi, per cui gli dedico la vittoria, così come a mia mamma Ester perché in Argentina oggi è la festa della mamma. So che le manco, così come manca lei a me. Sono contentissimo, è proprio un bel momento”.



Guerrieri si è portato al settimo posto assoluto in classifica piloti e a -7 dalla vetta nel WTCC Trophy per gli indipendenti.