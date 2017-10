Guerrieri punta al podio

Esteban Guerrieri punta a prendersi il podio nella Opening Race della FIA WTCC Race of China.

Il pilota della Campos Racing scatterà dalla quarta piazza della griglia invertita con la sua Chevrolet Cruze, dopo che nelle qualifiche del Ningbo International Speedpark ha avuto qualche problemino.



"Con il quarto posto in griglia si può puntare al podio, ma l'obiettivo è restare in pista", ha detto l'argentino, che nelle FP2 era terzo.



Il suo connazionale Néstor Girolami ha invece conquistato la sua prima pole position per la Main Race.