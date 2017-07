Guerrieri: “Speriamo che stavolta vada tutto bene”

Esteban Guerrieri è pronto per le sue gare di casa del FIA World Touring Car Championship del prossimo weekend e spera che non ci siano problemi.

Sul circuito di Termas de Río Hondo il pilota della Campos Racing fece il proprio debutto lo scorso anno con risultati pazzeschi fino alle qualifiche, poi in gara ebbe sfortuna per un problema meccanico.



"A volte queste cose capitano e ovviamente nn fanno piacere perché non ci si può fare nulla nonostante tu ti impegni al massimo - ha detto Guerrieri - Volevo arrivare nel WTCC e fare una buona impressione, penso di esserci riuscito dato che sono stato veloce fin da subito".



Guerrieri sarà in pista con il suo amico ed avversario Néstor Girolami in questa WTCC Race of Argentina dove il tifo di casa non mancherà.



"Ho sempre sognato di correre nel WTCC davanti a loro e spero che con una vettura più leggera possa ottenere bei risultati. Assieme ad Esteban ci godremo i nostri fan, sarà un weekend divertente”.