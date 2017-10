Guerrieri vince il WTCC TAG Heuer Fastest Lap Trophy

La vittoria nella Opening Race da parte di Esteban Guerrieri gli è valsa l'assegnazione del TAG Heuer Fastest Lap Trophy della FIA WTCC Race of China, dato che la Main Race al Ningbo International Speedpark è stata cancellata.

Il pilota della Campos Racing ha completato il miglior giro al volante della sua Chevrolet RML Cruze TC1 fermando il cronometro sul 2'03"753 al giro 11, dopo che era riuscito a sbarazzarsi della LADA Vesta TC1 di Yann Erhlacher (RC Motorsport), inizialmente al comando.



La safety car ha dato il via anche della Main Race, prima che gli organizzatori optassero per l'interruzione definitiva per la troppa acqua presente lungo i 4,015km del tracciato orientale.