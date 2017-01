Honda prosegue la sua avventura nel WTCC con tre vetture

La Honda conferma la propria presenza nel FIA World Touring Car Championship anche per il 2017, dove correrà ancora una volta con tre Civic WTCC.

Confermati al volante Norbert Michelisz e Tiago Monteiro, mentre Ryo Michigami completa la rosa dei concorrenti. Il giapponese sarà il primo pilota del Sol Levante a prendere parte ad un'intera stagione del Mondiale Turismo, dopo che aveva debuttato lo scorso anno a Motegi.



I tre daranno quindi l'assalto al Titolo Mondiale Costruttori, vinto da Honda nel 2013, così come saranno in azione nel Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3), ovvero la prova a cronometro riservata ai team ufficiali ed ispirata al Tour de France che si svolgerà dopo ogni sessione di qualifica nei 10 eventi previsti quest'anno.



"Da mesi la Honda aveva confermato la propria presenza nel WTCC anche per questa stagione, mancavano solamente i nomi dei piloti che sarebbero andati in pista - ha detto François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCC) - Tiago e "Norbi" lotteranno sicuramente per il titolo, mentre voglio dare il benvenuto a Ryo Michigami, il primo giapponese che correrà un'intera stagione con una squadra ufficiale. Per il campionato è una bella notizia, visto che è molto popolare in Giappone. Nel 2017 cresceremo ancora e a breve daremo ulteriori notizie in merito ad altre novità televisive per i fan giapponesi".



Masashi Yamamoto, General Manager di Honda Motor Co Ltd - Motor Sports Division, ha commentato: "Nel 2017 siamo stati molto felici di quanto fatto da Tiago Monteiro e Norbert Michelisz, due dei migliori piloti turismo al mondo. Con Ryo Michigami, che siamo lieti di accogliere in Honda, avremo il pilota giapponese a prendere parte a tutta la stagione del FIA World Touring Car Championship. In patria ha avuto una carriera di successo piuttosto lunga, siamo conviti che possa fare bene anche nel Mondiale. Oltre ad una rosa di piloti molto competitiva, durante l'inverno abbiamo lavorato duramente per migliorare la nostra Civic WTCC. L'obiettivo è lottare per vincere i titoli piloti e costruttori. Infine, vorrei ringraziare ancora Rob Huff per l'enorme contributo che ci ha dato durante il 2016, augurandogli il meglio per il proprio futuro".



Durante la stagione 2017, Honda proseguirà anche la promozione della sua Civic stradale con numerose attività previste durante i weekend.



Nel frattempo il programma di test, iniziato a dicembre, continuerà con una tre giorni prevista ad Aragón, in Spagna, dal 25 al 27 gennaio, dove Michelisz, Michigami e Monteiro si divideranno il lavoro sulla Civic WTCC test car.



Come detto prima, Honda aveva annunciato la propria presenza nel WTCC 2017 già lo scorso settembre. La passata stagione è stata una delle migliori per il team nipponico, che ha festeggiato quattro vittorie in gara, chiuso a parimerito con la Citroën nei successi del WTCC MAC3, e grazie al terzo posto assoluto in classifica ottenuto da Monteiro. Nel WTCC Honda è a quota 14 trionfi, numero che potrebbe naturalmente crescere quest'anno.



La stagione scatterà con la WTCC Race of Morocco, a Marrakech, il 7-9 aprile. In Giappone si correrà la WTCC Race of Japan a Twin Ring Motegi il weekend del 27-29 ottobre.



I piloti Honda



Norbert Michelisz

"Sono molto contento di poter correre ancora con Honda nel 2017. Il mio primo anno come pilota ufficiale è stato davvero bello, anche se nella seconda metà di stagione abbiamo passato momenti duri, nonostante le buone cose viste in qualifica. Per me è stato un orgoglio vincere la mia prima gara con la Honda in Giappone e sono convinto di avere auto e team che possano consentirmi di lottare per il mondiale. Debbo ancora migliorare come pilota, ma posso farcela. Assieme a Tiago e Ryo abbiamo l'occasione di fare molto bene durante l'anno".



Data di nascita: 8 agosto 1984

Nazionalità: Ungherese

Auto: Honda Civic WTCC

Numero di gara: #5

Gare: 163

Vittorie: 5

Pole position: 3

Giri veloci: 6

Giri in testa: 134



Ryo Michigami

"Da giapponese sono davvero orgoglioso di rappresentare la Honda in un campionato del mondo. So che questa stagione sarà molto impegnativa per me, ma durante la mia carriera mi sono abituato a vivere momenti del genere e ho l'esperienza per poter fare bene, oltre che una grande motivazione. Sono all'apice della mia carriera, con Honda, JAS Motorsport, Tiago e "Norbi" faremo di tutto per raggiungere il massimo obiettivo. Ringrazio tutti in anticipo per il sostegno che mi verrà dato durante il 2017".



Data di nascita: 1 marzo 1973

Nazionalità: Giapponese

Auto: Honda Civic WTCC

Numero di gara: #34

Gare: 2



Tiago Monteiro

"Restare alla Honda per me è fantastico, ho motivazioni ai massimi livelli per questo 2017. Ho iniziato con loro la mia avventura nel WTCC nel 2012, l'obiettivo è sempre stato diventare Campione del Mondo e non è cambiato. Nel 2016 ho terminato terzo ottenendo il miglior risultato di sempre, diventando il primo portoghese a ritrovarsi al comando di un Mondiale FIA. Ho anche vinto una gara incredibile a Vila Real. L'anno scorso la mia Civic WTCC è stata la migliore che abbia mai guidato, segno che il lavoro fatto dal team è stato ottimo. Se continueremo così anche nel 2017, sono certo che potremo ambire al titolo".



Data di nascita: 24 luglio 1976

Nazionalità: Portoghese

Auto: Honda Civic WTCC

Numero di gara: #18

Gare: 229

Vittorie: 9

Pole position: 3

Giri veloci: 8

Giri in testa: 143



L'auto



Honda Civic WTCC



MOTORE

Modello: HR412E (sviluppato da Honda R&D)

Cilindri: 4

Cilindrata: 1598cc turbo

Potenza: Circa 380bhp a 7000 giri



TRASMISSIONE

Cambio: 6 marce sequenziale – XTRAC 1046

Frizione: A due dischi in carbonio

Differenziale: Autobloccante con precarico regolabile



SOSPENSIONI

Anteriore/posteriore: McPherson + con barre anti-rollio regolabili

Ammortizzatori: Extreme Racing Shox – 4-way regolabili



FRENI

Anteriori: 4-pot AP Racing

Posteriori: 2-pot AP Racing

Dischi anteriori: AP Racing 380 x 34mm

Dischi poteriori: AP Racing 280 x 14mm



CELLULA DI SICUREZZA

JAS con tubi in acciaio (Cr-Mo) e saldatura TIG



Sedili, cinture e volante - OMP



DIMENSIONI

Lunghezza 4498mm (incluso lo splitter)

Larghezza: 1950mm

Peso: 1100kg (con pilota, escluse le zavorre)