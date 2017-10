Honda si presenterà da leader in casa

La Honda si presenterà alla FIA WTCC JVCKENWOOD WTCC Race of Japan da leader della classifica costruttori.

La Volvo Polestar pareva avere superato la Casa giapponese dopo il weekend del Ningbo International Speedpark.



Nella Opening Race cinese, però, Thed Björk non ha completato il numero di giri minimo per essere classificato, dunque Honda torna al comando per 5 lunghezze dopo che allo svedese sono state tolte le 12 erroneamente assegnate.



Björk era dovuto rientrare ai box per un problema e quindi risulta ritirato.