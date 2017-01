Honda WTCC ringrazia Huff

Il Castrol Honda World Touring Car Team ha voluto ringraziare Rob Huff per quanto fatto assieme durante il 2016.

Dal 2017, infatti, il britannico correrà nel FIA World Touring Car Championship con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Huff si era unito alla squadra italo-giapponese lo scorso anno, nel quale vinse subito la WTCC JVCKENWOOD Race of France al Circuit Paul Ricard. Con la Civic WTCC è riuscito a salire sul podio anche in Slovacchia, Argentina, Giappone e Qatar, concludendo la stagione al sesto posto della classifica piloti.



Ecco il comunicato ufficiale del Castrol Honda World Touring Car Team: "Annunciamo oggi il termine della collaborazione fra Castrol Honda World Touring Car Team e Rob Huff. Vogliamo ringraziare Rob per il contributo dato alla squadra nel 2016. Già nell'inverno scorso abbiamo iniziato a ricostruire il team per rendere più competitiva la nostra Civic WTCC. Indubbiamente si sono visti i risultati già con la vittoria di Rob al Circuit Paul Ricard e dalle prestazioni ottenute da Tiago Monteiro e Norbert Michelisz durante la stagione".



"Purtroppo non abbiamo potuto prolungare l'accordo con Huff anche per il 2017, per cui gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera".



Honda annuncerà i suoi piloti lunedì 23 gennaio.