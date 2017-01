Huff e Münnich nuovamente insieme per puntare al titolo

I piloti del FIA World Touring Car Championship che vogliono puntare al titolo sono avvisati: Rob Huff è uno dei primissimi candidati al Mondiale 2017, al quale parteciperà con la Citroën C-Elysée WTCC.

Il britannico, che battè Yvan Muller nel 2012 diventando iridato, correrà con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport il prossimo anno dopo aver trascorso le ultime stagioni con i team ufficiali di LADA ed Honda. Ad aspettarlo ci sarà una Citroën C-Elysée, vettura che ha conquistato oltre 50 successi nel WTCC, il che significa che Huff avrà una grande occasione per laurearsi Campione in questa stagione.



La squadra tedesca di René Münnich ha infatti acquistato la C-Elysée WTCC dalla Citroën Racing; naturalmente Huff non vede l'ora di iniziare la nuova avventura.



"Sono felicissimo di tornare a correre con la Münnich Motorsport per la stagione 2017 del WTCC - ha detto il 36enne - Nel 2013 passammo un anno molto bello e stavolta saremo assieme con un bel potenziale fra le mani da sfruttare. Io e la squadra abbiamo più esperienza alle spalle e la Citroën è una vettura fortissima".



"Ovviamente con René Münnich ci siamo trovati subito d'accordo, l'intero pacchetto ci consentirà di lottare per il titolo. Era un'occasione da non perdere, potrebbe esserci un team privato sul tetto del mondo, questo è il nostro obiettivo".



Dominik Greiner, team manager della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, ha aggiunto: "Non vediamo l'ora di incominciare la nuova stagione, ogni singola persona del team ha una gran voglia di partire con il lavoro. La Citroën C-Elysée TC1 è la vettura che ha dominato negli ultimi tre anni, ora è nostra e con Rob le mettiamo sopra un pilota vincente e di grande esperienza. Pilota, auto e squadra sono gli ingredienti giusti che ci danno sensazioni molto positive in vista della nuova stagione. Non sarà un'impresa facile, ma vogliamo lottare per il titolo piloti".



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCC), si è detto altrettanto contento della novità: "Se Rob e la Münnich Motorsport faranno bene con la Citroën, ovviamente saranno fra i principali candidati al titolo 2017. Bisogna anche sottolineare la bravura di René Münnich, che ancora una volta si impegna nel WTCC per essere a grandi livelli".



La stagione 2017 scatterà con la WTCC Race of Morocco, in programma a Marrakech il 7-9 aprile.