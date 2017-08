Huff: “Il titolo è ancora possibile”

Rob Huff non vuole darsi per vinto e continua a credere nel titolo piloti del FIA World Touring Car Championship.

Il britannico è scivolato a -65 dal leader Tiago Monteiro in classifica generale dopo un weekend frustrante patito in Argentina, dove "Huffy" ha chiuso con un settimo posto nella Opening Race come miglior risultato.



Questo però non lo ha demoralizzato più di tanto e il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport vuole cercare di prendersi il suo secondo Mondiale dopo quello conquistato nel 2012 con la Chevrolet ufficiale.



"Qualche punto l'ho preso, mentre Nicky Catsburg si è ritirato in entrambe le gare - ha detto - Tiago Monteiro non ne ha totalizzati tantissimi, anche perché la Main Race l'ha vinta Norbert Michelisz, con Yann Ehrlacher che si è imposto nella prima. Direi che tutto sommato poteva andarci peggio. Ora ci sarà una lunga pausa prima del prossimo evento, siamo ancora in lotta per il titolo e ci proveremo fino alla fine".



La WTCC Race of China si terrà al Ningbo International Speedpark il weekend del 13-15 ottobre. In ogni weekend di gara ci sono 60 punti in palio come massimo e mancandone ancora quattro tutto è possibile.