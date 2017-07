Huff in Argentina per vincere

Rob Huff volerà in Argentina per le prossime gare del FIA World Touring Car Championship con il chiaro intento di vincere.

Il britannico è ancora l'unico dei piloti di vertice a non aver ancora vinto una gara nel 2017. A Termas de Río Hondo arriva caricato dalla rimonta compiuta nella WTCC Race of Portugal, quando dall'ultimo posto ha agguantato il quinto.



"A dire la verità il WTCC Trophy non è il mio obiettivo, io vorrei vincere a livello assoluto. Cerco di pensare positivo, secondo me in Portogallo è stata una delle migliori gare della mia vita e in Argentina mi presento con un margine buono per poter pensare ad un recupero. Stiamo lavorando molto bene e nella Main Race abbiamo dimostrato quanto sia competitiva la nostra macchina. C'è soddisfazione e siamo carichi", ha commentato il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Huff, che quest'anno corre con la Citroën C-Elysée WTCC, nel 2016 arrivò secondo e terzo nelle due gare argentine con la Honda ufficiale.