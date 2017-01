Huff: “L’obiettivo è il titolo mondiale”

Rob Huff correrà la stagione 2017 del FIA World Touring Car Championship con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

Il britannico era già stato nella squadra tedesca nel 2013, ma questa volta avrà l'occasione di guidare una Citroën C-Elysée WTCC.



"Ovviamente con René Münnich ci siamo trovati subito d'accordo, l'intero pacchetto ci consentirà di lottare per il titolo. Era un'occasione da non perdere, potrebbe esserci un team privato sul tetto del mondo, questo è il nostro obiettivo", ha commentato il 36enne.



Huff, quattro anni fa, vinse con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport due gare al volante di una SEAT León WTCC.



"Sono felicissimo di tornare a correre con la Münnich Motorsport per la stagione 2017 del WTCC - ha detto il 36enne - Nel 2013 passammo un anno molto bello e stavolta saremo assieme con un bel potenziale fra le mani da sfruttare. Io e la squadra abbiamo più esperienza alle spalle e la Citroën è una vettura fortissima".



La ALL-INKL.COM Münnich Motorsport svolgerà con Huff alcuni test pre-stagionali nelle prossime settimane.



La stagione 2017 scatterà con la WTCC Race of Morocco, in programma a Marrakech il 7-9 aprile.