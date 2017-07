I piloti del WTCC in visita a Buenos Aires

Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri hanno dato il via alla settimana della FIA WTCC Race of Argentina presenziando nella capitale Buenos Aires oggi.

I due idoli locali si sono recati alla sede dell'Automóvil Club Argentino per una conferenza stampa di promozione delle gare del FIA World Touring Car Championship che si terranno il 14-16 luglio.



Con loro c'era Elvio Colombo (vice presidente dell'Automóvil Club Argentino), Carlos García Remohí (presidente della commissione motorsport dell'Automóvil Club Argentino), Fernando Gorbarán (Presidente e AD del promoter Messe Frankfurt Argentina), Ricardo Sosa (sottosegretario al turismo di Santiago del Estero) e Gustavo Santos (ministro del turismo), mentre François Ribeiro (capo di Eurosport Events, promoter del WTCC) è apparso in video conferenza.



La WTCC Race of Argentina si terrà a 1250km da Buenos Aires, a Termas de Río Hondo. L'evento verrà trasmesso in tutto il mondo.