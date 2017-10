Il duro recupero di Monteiro

La paura dopo l'incidente ha preso il sopravvento: ecco il racconto di Tiago Monteiro quando ha temuto per le sue condizioni vitali durante il ricovero a Barcellona.

Il leader del FIA World Touring Car Championship ha raccontato la sua disavventura in una video-intervista pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del campionato.



"I primi giorni dopo l'incidente sono stati molto duri perché non respiravo bene e non riuscivo a muovere le articolazioni come avrei voluto. Soffrivo un mal di testa tremendo e tutte le volte che aprivo gli occhi mi sentivo veramente male e vedevo doppio, mi veniva da rimettere".



"Ho pensato a tornare a respirare per bene con calma, anche perché per i primi quattro o cinque giorni non riuscivo a mangiare e a bere, ma sapevo che serviva pazienza. Inoltre non potevo dormire per più di 15' in una posizione, avvertivo continuamente dolore e il mal di testa mi svegliava tanto era forte; è stata veramente dura perché ero ancor più stanco e nervoso, il che rendeva le cose molto più insopportabili".



"In quei momenti pensi solo se riuscirai a tornare a parlare bene, a vedere, a muoverti. La cosa positiva era che la mia spina dorsale era a posto, per cui gambe e braccia le sentivo e muovevo. Anche se non capivo se lo stavo facendo nel modo giusto o no".



Monteiro è poi stato trasferito in Portogallo per proseguire il recupero.



"Psicologicamente è stato un salto in avanti notevole, mi sentivo meglio ed ero vicino alla mia famiglia. Ho iniziato a leggere i messaggi che mi erano stati inviati, veramente fantastici. E' bello vedere che tanta gente ti pensa; sono il tipo di parole che ti autano e ridanno le motivazioni per guardare avanti. Sono state quattro settimane impegnative, ma ora le cose vanno decisamente meglio".



Cliccate quiper vedere il video.