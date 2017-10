Il presidente di Geely Worldwide alla WTCC Race of China

Li Shufu, presidente di Geely Worldwide, è stato l'ospite d'onore alla Polestar Cyan Racing durante la FIA WTCC Race of China.

L'azienda è proprietaria di Volvo Cars e il suo capo ha fatto visita ai box nel weekend andato in scena sul Ningbo International Speedpark per incontrare i vertici del team ufficiale Volvo, Christian Dahl e Alexander Murdzevski Schedvin.



In un fine settimana di "prime volte", Néstor Girolami ha centrato pole position e vittoria nella Main Race, mentre Thed Björk è balzato al comando della classifica piloti.