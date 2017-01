Il punto più basso per la Volvo Polestar

Alexander Murdzevski Schedvin, responsabile di Polestar Motorsport, vuole fermamente che le sue Volvo S60 TC1 si riscattino a Marrakech, teatro delle prime gare del FIA World Touring Car Championship 2017.

Lo scorso anno la WTCC Race of Morocco fu uno dei momenti peggiori per Thed Björk e Fredrik Ekblom, che faticarono tantissimo lungo il tortuoso circuito marocchino.



Ma dopo il successo ottenuto da Björk nella Opening Race di Shanghai a settembre, ecco che in Polestar Cyan Racing le ambizioni somo tornate a crescere sensibilmente.



"Fu una grandissima sofferenza correre sul bagnato, anche più del previsto - spiega Murdzevski Schedvin parlando a Motorsport-Total.com - Penso sia stata la trasferta più dura della stagione. Sono cose che possono accadere, ma certamente resti molto male quando si verificano".



"A Shanghai, invece, il riscatto fu totale. Non sono molti i costruttori che possono vantare già una vittoria al primo anno di gare. Penso sia un successo del quale il team può andare fiero".



Nel 2017 la Polestar Cyan Racing schiererà tre Volvo S60 Polestar TC1, con la nuova stagione che si aprirà proprio a Marrakech il weekend del 7-9 aprile.