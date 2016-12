Il Quiz di Capodanno

Durante la stagione 2016 del FIA World Touring Car Championship ne abbiamo viste delle belle, ma voi siete altrettanto bravi quanto il Campione José María López? Vediamo se sapete rispondere a queste domande.

Luoghi



1: Dove ha ottenuto le due vittorie del 2016 Tom Coronel?



2: In quale città José María López ha ricevuto il trofeo per aver vinto il suo terzo titolo nel WTCC?



3: Yvan Muller ha corso la sua ultima gara al Losail Circuit in Qatar; dove affrontò la prima invece?



4: Dove si è svolta la WTCC Race of Portugal?



5: Dove ha centrato la sua prima vittoria nel WTCC l'olandese Nicky Catsburg?



6: Gabriele Tarquini ha fatto una stima della velocità raggiunta dalla sua LADA Vesta alla curva 2 dello Slovakia Ring; a quanto poteva arrivare?



7: I test del WTCC pre-stagionali si sono svolti vicino ad una importante città italiana; quale?



8: Soultz-sous-Forêts è la base di un team del WTCC; quale?



9: Dov'è che Eurosport Events ha mandato in scena il mannequin challenge?



10: Dove si svolgerà la penultima gara del prossimo anno?



Personaggi



11: La Honda ha fatto correre un quarto pilota alla WTCC Race of Japan. Chi era?



12: Chi ha completato il primo giro in testa sul nuovo Circuit Moulay El Hassan?



13: Di che nazionalità è Grégoire Demoustier?



14: Chi ha ottenuto il giro più veloce a Termas de Río Hondo?



15: Chi è il pilota uruguaiano che avrebbe dovuto debuttare in Argentina?



16: L'ungherese Dániel Nagy, pilota della Zengő Motorsport, ha un legame particolare con la squadra di pallanuoto delle Olimpiadi; quale?



17: Thed Björk ha regalato a Volvo Cars e Polestar Cyan Racing la prima vittoria nel WTCC a Shanghai. Chi fu ad iniziare in testa l'ultimo giro di quella gara?



18: I sei Campioni della storia del WTCC si sono riuniti in Qatar a novembre; sapete i loro nomi?



19: In una communicazione radio un pilota ha detto: "Mi state dicendo di non preoccuparmi di Muller, ma lui mi ha superato!". Chi pronunciò questa frase?



20: Alessandro Mariani è il team principal di quale squadra?



Punti e premi



21: Chi ha vinto il TAG Heuer Best Lap Trophy al Moscow Raceway?



22: Cosa è successo durante il WTCC MAC3 allo Slovakia Ring?



23: Chi è stata la ragazza a concludere a punti in una gara del WTCC?



24: Durante un weekend del WTCC quanti punti ci sono in palio?



25: Chi sono i quattro piloti che hanno corso quest'anno con la Volvo Polestar?



26: Chi ha vinto il premio WTCC Nürburgring Nordschleife Best Driver Trophy?



27: Néstor Girolami è tornato a correre nel WTCC in una gara; quale?



28: Quante volte Norbert Michelisz è stato eletto pilota dell'anno dalla federazione ungherese?



29: Chi ha vinto il WTCC Trophy con un margine di 35 punti?



30: Quale sarà il premio che riceverà Kris Richard per aver vinto il titolo in FIA ETCC Super 2000 Cup?



Partner



31: Quali sono i partner di logistica e cronometraggio del WTCC?



32: Quale colore ha scelto la Citroën per le sue C-Elysée WTCC ufficiali quest'anno?



33: Quale azienda sponsorizza il WTCC Repair Time?



34: Qual è il fornitore di gomme?



35: In quale pista ha debuttato la nuova Volvo V60 Polestar safety car?



36: Quale legame ha avuto il Goodwood Festival of Speed 2016 con la famiglia reale svedese?



37: Perché la WTCC Race of Qatar è stata importante per Daisuke Horiuchi?



38: Quanti Boeing 747 ha utilizzato DHL per portare i materiali del WTCC dall'Argentina al Giappone?



39: In occasione della WTCC Race of Qatar un calciatore famosissimo ha presenziato assieme al team di FOX Sports; chi?



40: Quale azienda è stata Event Presenting Partner delle gare di Francia e Giappone?



Inoltre...



41: Perché Esteban Guerrieri ha corso con il numero 86 in Argentina?



42: Chi è partito dalla DHL Pole Position nella prima gara dell'anno?



43: Quale pilota ha 808.000 followers su Facebook?



44: Quante vittorie, pole e giri veloci ha ottenuto nel WTCC José María López?



45: Quale protagonista del calcio ungherese ha fatto visita al WTCC ad aprile?



46: Chi sono i due piloti ad essere diventati papà nel 2016?



47: Alcuni piloti si sono recati a Tokyo prima della WTCC Race of Japan; quale sport hanno praticato?



48: Quanto costava entrare al WTCC Fan Village quest'anno?



49: Cos'hanno in comune John Filippi e il pilota di GP2 Mitch Evans?



50: Quale pilota era fortissimo sui 100m di corsa da giovane?