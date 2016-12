Il riassunto del 2016: A tutto Tiago! Monteiro è grande protagonista a Vila Real

Tiago Monteiro torna al successo nel FIA World Touring Car Championship conquistando una emozionante vittoria casalinga nella WTCC Race of Portugal.

Nonostante fosse reduce dall’esclusione dalle gare in Marocco e dall’incidente in Germania, il pilota della Honda è stato autore di una grande prova a Vila Real.



Partito dalla DHL pole position, Monteiro ha resistito alle pressioni della Citroën guidata da Yvan Muller precedendo al traguardo il francese e il compagno di squadra Norbert Michelisz. Mehdi Bennani (Sébastien Loeb Racing) vince nel WTCC Trophy.



Nella Opening Race il privato Tom Coronel ha invece festeggiato la seconda vittoria stagionale. Il pilota della ROAL Motorsport conclude davanti a Tom Chilton e si porta a casa il successo nel WTCC Trophy. Terzo posto per Nicky Catsburg con la LADA.



Rob Huff (Honda) vince invece il TAG Heuer Best Lap Trophy grazie al giro record segnato dal britannico in 1’58″385 nella Main Race. Per l’occasione Huff si porta a casa un orologio TAG Heuer.



Thed Björk (Polestar Cyan Racing) conclude a punti in entrambe le gare, mentre il suo compagno di squadra Robert Dahlgren ha affrontato la sua prima avventura con la Volvo.



Il Campione del Mondo José María López torna a casa con due quinti posti che comunque significano punti importanti in ottica campionato.



I DATI:

Opening Race - DHL Pole Position: Tom Coronel (Chevrolet Cruze)

Opening Race - Vittoria: Tom Coronel (Chevrolet Cruze)

Main Race - DHL Pole Position: Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC)

Main Race - Vittoria: Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC)

TAG Heuer Best Lap: Rob Huff (Honda Civic WTCC), 1'58"385

WTCC Trophy, Opening Race - Vittoria: Tom Coronel (Chevrolet Cruze)

WTCC Trophy, Main Race - Vittoria: Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3): Team Citroën