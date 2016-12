Il riassunto del 2016: Bennani e López i maghi della pioggia in Ungheria

Il FIA World Touring Car Championship ha vissuto due gare emozionanti all’Hungaroring, con Mehdi Bennani e José María López a dividersi le vittorie in condizioni insidiose.

Il marocchino ha conquistato il suo secondo successo in carriera nel WTCC trionfando nella Opening Race, nella quale ha comandato dall’inizio alla fine. Le Citroën di López e Yvan Muller e le Honda di Tiago Monteiro e Rob Huff sono invece state rallentate dalla pioggia, visto che tutti e quattro avevano optato per gomme da asciutto, con risultato che hanno chiuso fuori dalla zona punti. Tom Chilton completa la doppietta per la Sébastien Loeb Racing rimontando dal 10° posto, mentre Nicky Catsburg (LADA) chiude terzo, seguito dalla Volvo Polestar di Fredrik Ekblom; per lo svedese è il miglior piazzamento nel Mondiale.



López si è rifatto nella Main Race; con questa vittoria torna in testa al campionato, aggiungendo altri punti a quelli conquistati nelle qualifiche di sabato. L’argentino è stato pressato da Huff e Muller, ma i due sono venuti al contatto e il britannico ha dovuto scontare una penalità. Il podio è completato da Tiago Monteiro (Honda), con Thed Björk (Volvo Polestar) quarto.



Dopo il problema al turbo che lo aveva costretto a rinunciare alla Opening Race, Norbert Michelisz è ripartito dal fondo recuperando posizioni velocemente, ma un guasto alla sospensione ha relegato l’ungherese in decima piazza. López vince anche il TAG Heuer Best Lap Award per la seconda volta di fila.



I DATI:

Opening Race - DHL Pole Position: Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Opening Race - Vittoria: Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race - DHL Pole Position: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race - Vittoria: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap: José María López (Citroën C-Elysée WTCC), 2'09"820

WTCC Trophy, Opening Race - Vittoria: Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

WTCC Trophy, Main Race - Vittoria: Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3): Team Honda



A domani per il riassunto della WTCC AFRIQUIA Race of Morocco