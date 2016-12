Il riassunto del 2016: Bennani e Tarquini Re del Qatar

Mehdi Bennani ha battuto Thed Björk nella WTCC DHL Race of Qatar ottenendo la sua prima vittoria in una Main Race, dove Yvan Muller ha posto fine alla sua carriera nel FIA World Touring Car Championship concludendo secondo in classifica alle spalle del Campione del Mondo José María López.

Gabriele Tarquini ha invece trionfato nella Opening Race con la sua LADA, mentre la vittoria di Bennani con la C-Elysée WTCC della Sébastien Loeb Racing ha regalato alla Citroën il successo numero 50 nel WTCC. Tarquini si porta a casa anche il TAG Heuer Best Lap Trophy.



Serata amara per Tiago Monteiro, che avrebbe potuto terminare secondo in classifica piloti, ma che stato costretto a ritirarsi nella Opening Race per un incidente avvenuto nelle fasi iniziali, con il portoghese che finisce la stagione terzo.



I DATI:

Opening Race - DHL Pole Position: Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

Opening Race - Vittoria: Gabriele Tarquini (LADA Vesta)

Main Race - DHL Pole Position: Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race - Vittoria: Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap Trophy: Gabriele Tarquini (LADA Vesta) 2'01"760

WTCC Trophy, Opening Race - Vittoria: Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

WTCC Trophy, Main Race - Vittoria: Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3): Team Citroën