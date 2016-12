Il riassunto del 2016: Catsburg e Tarquini regalano la doppietta alla LADA in Russia

La LADA Sport Rosneft festeggia nel migliore dei modi le gare del FIA World Touring Car Championship di casa sua grazie ai successi conquistati da Nicky Catsburg e Gabriele Tarquini sul Moscow Raceway.

Tarquini aveva guidato la sua Vesta TC1 alla vittoria nella Opening Race precedendo la vettura gemella di Catsburg, il quale lo ha imitato nella Main Race sfruttando la partenza dalla DHL Pole Position.



Per l’olandese si tratta del primo trionfo nella serie. Yvan Muller (Citroën) completa il podio del primo round, mentre Norbert Michelisz (Honda) è terzo nel secondo.



Grande weekend anche per James Thompson, doppio vincitore nel WTCC Trophy, mentre Ferenc Ficza, il più giovane del WTCC coi suoi 20 anni, si porta a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy per aver realizzato il giro record con la sua Honda, dando spettacolo in condizioni davvero insidiose. Il premio è stato consegnato all’ungherese dalla attrice russa Maria Shumakova.



I DATI:

Opening Race - DHL Pole Position: Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC)

Opening Race - Vittoria: Gabriele Tarquini (LADA Vesta)

Main Race - DHL Pole Position: Nicky Catsburg (LADA Vesta)

Main Race - Vittoria: Nicky Catsburg (LADA Vesta)

TAG Heuer Best Lap: Ferenc Ficza (Honda Civic WTCC), 1'53"843

WTCC Trophy, Opening Race - Vittoria: James Thompson (Chevrolet RML Cruze TC1)

WTCC Trophy, Main Race - Vittoria: James Thompson (Chevrolet RML Cruze TC1)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3): Team Honda