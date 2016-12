Il riassunto del 2016: Due vincitori, tanti sorpassi ed emozioni a non finire

Tiago Monteiro è il nuovo leader del FIA World Touring Car Championship dopo le gare tenutesi oggi allo Slovakia Ring.

Il pilota ufficiale Honda ha superato Mehdi Bennani nel finale della Opening Race, conquistando il successo davanti al marocchino e al compagno di squadra Rob Huff. Il portoghese è stato in lotta per la vittoria anche nella Main Race, dove ha tagliato il traguardo con 0″700 di ritardo dal primo, José María López, il quale ha resistito nonostante alcuni problemi tecnici alla sua Citroën.



Nicky Catsburg era stato in testa per sette giri, ma il consumo eccessivo di gomme ha costretto il pilota della LADA ad accontentarsi del terzo posto. Bennani ha invece festeggiato un doppio successo nel WTCC Trophy, mentre Thed Björk era riuscito ad ottenere il miglior risultato nel WTCC per la Polestar Cyan Racing, giungendo quarto nella Main Race; nel finale, però, la Volvo S60 Polestar TC1 è stata esclusa per non aver passato le verifiche tecniche sul restrittore. Nonostante l’espansione del metallo non si fosse verificata in gara (le temperature si erano innalzate solo a vettura ferma), dunque senza dare vantaggi a Björk, il regolamento tecnico ne ha decretato la squalifica.



Dopo essere partito dalla DHL pole position nella Main Race, Yvan Muller ha incontrato diverse difficoltà, terminando sesto.



López si è aggiudicato il TAG Heuer Best Lap Award.



Allo Slovakia Ring si sono registrate 44.300 presenze nell’arco del weekend, ovvero l’8% in più rispetto al 2015 (36.200 spettatori).



I DATI:

Opening Race - DHL Pole Position: Hugo Valente (LADA Vesta)

Opening Race - Vittoria: Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC)

Main Race - DHL Pole Position: Yvan Muller (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race - Vittoria: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap: José María López (Citroën C-Elysée WTCC), 2'06"669

WTCC Trophy, Opening Race - Vittoria: Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

WTCC Trophy, Main Race - Vittoria: Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3): Team Citroën e Team Honda



