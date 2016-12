Il riassunto del 2016: In Cina Björk regala il primo trionfo alla Volvo Polestar

Thed Björk ha regalato la prima vittoria nel FIA World Touring Car Championship alla Polestar Cyan Racing all’ultima curva della Opening Race della WTCC Race of China.

Al volante della Volvo S60 Polestar TC1, il pilota svedese ha aperto la domenica di Shanghai con un successo incredibile, che seguiva la vittoria del titolo costruttori da parte della Citroën (ottenuta sabato).



Mehdi Bennani ha invece chiuso i giochi nel WTCC Trophy.



Norbert Michelisz (Honda) sale sul secondo gradino del podio nella Opening Race, mentre Yvan Muller e José María López sono terzo e quarto con le rispettive Citroën.



L’argentino si è imposto nella Main Race partendo dalla pole position, con Muller che chiudendo secondo si ritrova a +31 punti in classifica su Tiago Monteiro nella battaglia per la piazza d’onore in campionato.



Terzo Bennani davanti a Nicky Catsburg (LADA).



I DATI:

Opening Race - DHL Pole Position: John Filippi (Chevrolet RML Cruze TC1)

Opening Race - Vittoria: Thed Björk (Volvo S60 Polestar TC1)

Main Race - DHL Pole Position: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race - Vittoria: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap Trophy: José María López (Citroën C-Elysée WTCC) 1'52"224

WTCC Trophy, Opening Race - Vittoria: Tom Coronel (Chevrolet RML Cruze TC1)

WTCC Trophy, Main Race - Vittoria: Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3): Team Honda