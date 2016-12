Il riassunto del 2016: In Marocco Coronel batte López, Huff guida la tripletta Honda

Il privato Tom Coronel ha conquistato il successo nella Opening Race della FIA WTCC AFRIQUIA Race of Morocco dopo una intensissima battaglia con la Citroën di José María López, festeggiando un successo che gli mancava dal 2013.

Sotto gli occhi di Roberto Ravaglia, capo della ROAL Motorsport, l’olandese ha approfittato della penalità inflitta ad Hugo Valente (LADA) per il contatto avvenuto al via con James Thompson; una volta che il francese è rientrato ai box per scontare il drive-through, Coronel ha preso la testa della corsa senza più mollarla.



A Marrakech è poi sceso un violento acquazzone durante la Main Race, con l’asfalto del nuovo Circuit Moulay El Hassan reso ancor più viscido. Non si è fatto intimorire Rob Huff, il quale ha guidato la tripletta tutta di marca Honda precedendo al traguardo Norbert Michelisz e Tiago Monteiro.



L’idolo locale Mehdi Bennani compie una bella rimonta nella Main Race e conquista il successo nel WTCC Trophy.



I DATI:

Opening Race - DHL Pole Position: James Thompson (Chevrolet RML Cruze TC1)

Opening Race - Vittoria: Tom Coronel (Chevrolet RML Cruze TC1)

Main Race - DHL Pole Position: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race - Vittoria: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap Trophy: Hugo Valente (LADA Vesta), 1'23"087 (nuovo giro record)

WTCC Trophy, Opening Race - Vittoria: Tom Coronel (Chevrolet RML Cruze TC1)

WTCC Trophy, Main Race - Vittoria: Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3): Team Citroën