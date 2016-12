Il riassunto del 2016: López vince fra i brividi del Nordschleife

José María López ha dominato sul leggendario Nürburgring Nordschleife nella FIA WTCC Race of Germany.

Il pilota della Citroën ha rimontato dal nono posto nella Opening Race andando a trionfare per mezzo secondo, poi si è portato a casa la Main Race, per la quale partiva dalla pole position.



Tiago Monteiro era stato in testa per gran parte della Opening Race, ma il pilota della Honda è stato protagonista di uno spettacolare incidente nel corso dell’ultimo giro; Yvan Muller, che era alle sue spalle, non ha potuto evitarlo. Entrambi si sono ritirati e il portoghese è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli.



Tom Chilton ha invece siglato una doppia vittoria nel WTCC Trophy grazie ad un secondo ed un terzo posto assoluto. Il britannico si aggiudica anche il TAG Heuer Best Lap Trophy ( e un orologio TAG Heuer) per aver completato in 8’47″586 i 25,378km dell’Inferno Verde.



Norbert Michelisz (Honda) sale per due volte sul podio, mentre a punti vanno anche le Volvo Polestar e le LADA.



I DATI:

Opening Race - DHL Pole Position: Tiago Monteiro (Honda Civic WTCC)

Opening Race - Vittoria: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race - DHL Pole Position: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race - Vittoria: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap: Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC), 8'47"586

WTCC Trophy, Opening Race - Vittoria: Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

WTCC Trophy, Main Race - Vittoria: Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3): Team Honda