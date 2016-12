Il riassunto del 2016: Re López firma altri record in Argentina

José María López continua ad avvicinarsi sempre di più al suo terzo titolo piloti del FIA World Touring Car Championship centrando la vittoria numero cinque in carriera in Argentina e superando Juan Manual Fangio in termini di successi in un Mondiale.

“El Maestro” ha totalizzato in carriera 27 vittorie, ma con il primo posto ottenuto dal ragazzo della Citroën nella Main Race di Termas de Río Hondo, “Pechito” lo sorpassa raggiungendo quota 28 e allungando a +117 punti sugli avversari.



“E’ sempre difficile fare paragoni, penso che lui resti il migliore di tutti senza ombra di dubbio, comunque è una bella soddisfazione personale”, ha detto López.



L’argentino si era trovato retrocesso in fondo alla griglia della Opening Race dopo che sulla sua C-Elysée era stato sostituito il motore, ma con una fantastica rimonta López è giunto quinto. La vittoria del primo round è andata a Tom Chilton, con Rob Huff e Yvan Muller a completare il podio.



Nella seconda gara, l’idolo locale è partito dalla pole, ma al via si è ritrovato dietro a Norbert Michelisz, poi quest’ultimo e Muller sono stati protagonisti di un lieve contatto che li ha fatti scivolare indietro e il podio ha accolto Tom Coronel e Huff.



I DATI:

Opening Race - DHL Pole Position: John Filippi (Chevrolet Cruze)

Opening Race - Vittoria: Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race - DHL Pole Position: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race - Vittoria: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap: José María López (Citroën C-Elysée WTCC) 1'45"899

WTCC Trophy, Opening Race - Vittoria: Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

WTCC Trophy, Main Race - Vittoria: Tom Coronel (Chevrolet Cruze)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3): Team Honda