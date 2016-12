Il riassunto del 2016: Un podio tutto Honda e il titolo mondiale a López

Nella FIA WTCC JVCKENWOOD Race of Japan si sono registrate due feste: la tripletta Honda con Norbert Michelisz vincitore e la conquista del titolo mondiale piloti da parte di José María López.

Dopo aver concluso quarto nella Opening Race, l’argentino ha sfruttato la pole position per prendersi subito la testa della Main Race, rallentando solo nel finale per lasciare strada alla Citroën del suo compagno di squadra Yvan Muller, il quale ottiene così il primo successo del 2016.



A “Pechito” la piazza d’onore basta per aggiudicarsi matematicamente la corona iridata.



Festa anche in casa Sébastien Loeb Racing, con Tom Chilton e Mehdi Bennani vittoriosi nel WTCC Trophy, mentre la Citroën si avvicina al titolo costruttori. Rob Huff e Tiago Monteiro completano il podio della Opening Race. Monteiro è terzo nel secondo round dietro a Muller e López.



Néstor Girolami rientra nel WTCC centrando un bel quinto posto nella Main Race con la Volvo della Polestar Cyan Racing, mentre Nicky Catsburg e Gabriele Tarquini prendono punti per la LADA.



López si porta a casa anche il TAG Heuer Best Lap Trophy grazie al giro più veloce (1’58″061) siglato nella Main Race.



I DATI:

Opening Race - DHL Pole Position: Norbert Michelisz (Honda Civic WTCC)

Opening Race - Vittoria: Norbert Michelisz (Honda Civic WTCC)

Main Race - DHL Pole Position: José María López (Citroën C-Elysée WTCC)

Main Race - Vittoria: Yvan Muller (Citroën C-Elysée WTCC)

TAG Heuer Best Lap Trophy: José María López (Citroën C-Elysée WTCC) 1'58"061

WTCC Trophy, Opening Race - Vittoria: Tom Chilton (Citroën C-Elysée WTCC)

WTCC Trophy, Main Race - Vittoria: Mehdi Bennani (Citroën C-Elysée WTCC)

Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3): Team Citroën