Il TAG Heuer Best Lap Trophy va ad Huff

Rob Huff si porta a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy della WTCC Race of Portugal come consolazione per l'errore che gli è costato il podio nella Main Race a Vila Real.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha realizzato il giro più veloce in 1'57"929 a bordo della sua Citroën C-Elysée WTCC lungo i 4,785km del tracciato cittadino portoghese durante la Main Race.



Il britannico partiva in prima fila al fianco del poleman Norbert Michelisz, ma ha stallato crollando all'11° posto. Dopo una furiosa rimonta, Huff è risalito quinto.



Oltre al TAG Heuer Best Lap Trophy si porta a casa la vittoria nel WTCC Trophy riservato agli indipendenti.



Michelisz aveva segnato il giro migliore nella Opening Race in 1'58"654.