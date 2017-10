Il talento di Guerrieri premiato con un team ufficiale

Dopo le due vittorie ottenute quest'anno, Esteban Guerrieri è stato premiato con una grandissima occasione per la FIA WTCC JVCKENWOOD Race of Japan del weekend.

L'argentino sostituirà Tiago Monteiro al Castrol Honda World Touring Car Team dopo che il portoghese è stato fermato ancora una volta dai medici.



Il 32enne sudamericano quest'anno ha trionfato con la Chevrolet RML Cruze TC1 della Campos Racing in Marocco e Cina, e dopo 14 gare è settimo assoluto e quarto nel WTCC Trophy riservato ai piloti privati.



La Campos Racing ha invece deciso di rimpiazzarlo con Kris Richard per l'evento del Twin Ring Motegi.



"Siamo molto felici di aver contribuito al successo di Esteban e di averlo fatto passare ad un team ufficiale - ha dichiarato il team manager della Campos Racing, Ruben Espin - Come squadra continueremo a lottare per il WTCC Trophy, ma uno dei nostri obiettivi era contribuire alla crescita di Esteban come pilota nella speranza che una occasione saltasse fuori. Siamo felicissimi che i suoi sforzi con il duro lavoro siano stati premiato. In tutti i casi continuerà ad essere parte della famiglia Campos Racing, intanto gli auguriamo il meglio per la WTCC Race of Japan di questo weekend. Ora ci concentreremo sull'aiutare a crescere un altro giovane talento come Kris Richard".



Guerrieri, formatosi sulle monoposto correndo contro stelle di Formula 1 come Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel, aveva debuttato nel WTCC ad agosto 2016 ed era stato scelto come rookie dell'anno da una serie di giornalisti interpellati in merito.



"Mi dispiace molto che Tiago non possa essere in pista nel weekend - ha dichiarato il sudamericano - Sono davvero entusiasta di poter correre con la Honda ufficiale a Motegi, ringrazio la Campos Racing per aver capito la situazione e aver agevolato il mio trasferimento. Non ho mai corso sulla pista giapponese e nemmeno guidato prima d'ora la Civic WTCC, per cui ci saranno parecchie cose da imparare, ma sono fiducioso di poter fare un buon lavoro e aiutare Honda nella lotta per il titolo costruttori, nonché "Norbi" nella rincorsa a quello piloti".



Guerrieri farà la sua prima apparizione al volante della Honda Civic WTCC ufficiale in occasione delle Prove Libere 1 sul Twin Ring Motegi sabato pomeriggio, così come nel Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3), la prova a cronometro che lo vedrà impegnato con Norbert Michelisz e Ryo Michigami contro la Volvo Polestar.



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCC), ha detto: "Siamo felici che il talento di Esteban sia stato ripagato per la gara in Giappone con un sedile ufficiale. Dovrà adattarsi in poco tempo, ma non ho dubbi sulle sue qualità".