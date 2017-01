Il WTCC live su FOX Sports Latin America

Il FIA World Touring Car Championship nel 2017 sarà trasmesso in diretta su FOX Sports Latin America, con i fan di Argentina e altri paesi del Sud America che potranno continuare a divertirsi con questa splendida serie.

Le trasmissioni prevedono la messa in onda di qualifiche, Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3) e gare, con FOX Sports che garantirà uno spazio per il programma WTCC All Access, riassunti stagionali e interviste esclusive con i piloti.



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCC), ha dichiarato: "FOX Sports è sempre stato un ottimo sostenitore del WTCC in questi anni. Ha seguito la tripletta di José María López con una telecamera dedicata in ogni evento e nel finale del 2016, in Qatar, ha anche inviato una stella del calcio come Gabriel Batistuta, segno che ogni programma è di qualità superiore. Sono contentissimo che il WTCC possa essere trasmesso ancora da loro e sono certo che avremo piloti sudamericani pronti a lottare per la vittoria in questa stagione".



FOX Sports Latin America è disponibile in 50 paesi, come ad esempio Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay, Perù, Venezuela ed Uruguay.



La stagione 2017 inizierà a Marrakech, in Marocco, il weekend del 7-9 aprile, mentre si tronerà a Termas de Río Hondo (provincia di Santiago del Estero) per la WTCC Race of Argentina il prossimo agosto.