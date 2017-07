Intervista con Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri

Il FIA World Touring Car Championship farà tappa a Termas de Río Hondo la prossima settimana e in pista avremo due concorrenti di casa.

Esteban Guerrieri debuttò lo scorso anno nella serie guadagnandosi il posto sulla Chevrolet Cruze della Campos Racing per il 2017 grazie a risultati sorprendenti ottenuti fra libere e qualifiche.



Successivamente è toccato a Néstor Girolami scendere in pista a Termas per un test con la Volvo S60 Polestar che gli ha aperto le porte della Polestar Cyan Racing prima per le gare in Giappone, e poi per la stagione attuale.



Guerrieri ha subito vinto la prima gara in Marocco quest'anno e attualmente sta lavorando per prendere parte anche alle altre dopo l'Argentina.



Assieme a Girolami sarà osservato speciale in casa ed ecco le loro sensazioni prima dell'evento raccontate in questa intervista che spazia tra motorsport, passioni e amicizia.



Esteban, lo scorso anno hai debuttato nel WTCC con grandi risultati; raccontaci com'è stato...

EG: "Probabilmente tutto ha girato per il verso giusto fino alla gara, diciamo che non ho fatto niente di particolare. Sono stato veloce e alla fine ho ottenuto il risultato che volevo, ovvero correre nel WTCC".



Néstor, quanto ha contato il test svolto con la Polestar Cyan Racing qui lo scorso anno?

NG: "Ha cambiato la mia vita perché ho potuto mostrare al team le mie qualità e far avverare un sogno. Penso di essermi meritato il posto migliorando molto nell'arco di un solo giorno".



Quali sono state le reazioni ai risultati ottenuti in quel weekend?

EG: "Molto positive, anche se avrebbero potuto essere molto meglio se fossi riuscito a lottare con José María López per la vittoria. Purtroppo non sono salito sul podio".



Termas de Río Hondo che tipo di sfida è?

NG: "L'ultimo settore è molto tecnico e diversi piloti tendono a bloccare le ruote in frenata all'ultima curva. Il mio segreto è che conosco bene il set-up da utilizzare per evitare questa cosa ed è molto importante, debbo cercare di trarne vantaggio".



Quanto è divertente fare il pilota?

EG: "Amo il mio lavoro e adoro girare il mondo, l'ho sempre sognato. Mi piace viaggiare e scoprire piste e posti nuovi. Cerco sempre di arrivare al limite in macchina e mi diverto a godermi l'atmosfera che circonda il nostro Mondiale".



La tua stagione non sta andando come ti eri prefissato, giusto?

NG: “Sento di essere veloce e competitivo, sono solo stato molto sfortunato fino ad ora. Ci cuole pazienza e dovrò fare del mio meglio per aiutare il team, dato che stiamo lottando per due titoli. Mancano cinque gare e io voglio concentrarmi al massimo per correrle bene, cosa che ho sempre fatto”.



Quest'anno stai correndo Súper TC2000 e WTCC assieme, come fai?

EG: "Non è il problema delle auto diverse che guido, ma adattarsi ai fusi orari dato che volo in continuazione; debbo ascoltare bene il mio fisico".



I tifosi saranno tutti per te, sei carico?

NG: "Ho sempre sognato di correre nel WTCC davanti a loro e spero che con una vettura più leggera possa ottenere bei risultati. Assieme ad Esteban ci godremo i nostri fan, sarà un weekend divertente".



EG: "Saremo in gara e ci divertiremo molto, spero vengano molti a fare il tifo per me e "Bebu". Il mio approccio resterà uguale, chiaramente avrò una spinta in più".



Siete amici, no?

NG: "Sì, da anni. Abbiamo corso assieme in Argentina e nel resto del mondo, quando eravamo in Formula Renault lui mi ha aiutato molto e ora è toccato a me spiegargli qualcosa su piste che non aveva mai visto prima, come accaduto a Vila Real per esempio".



Cosa ne pensi di Néstor?

EG: "E' un grande pilota, una bella persona e un ottimo amico, si dedica molto al lavoro ed è preciso ed intelligente. Sa cosa gli serve ed è sempre critico verso sè stesso. Mi piace quando fa così, ma non lo lascerò vincere!"



Cosa ne pensi di Esteban?

NG: "E' uno molto veloce, in Argentina ha vinto parecchio e anche nel mondo. Ha mostrato le sue capacità in diverse categorie, è bello che sia qui con me nel WTCC".



Nella Opening Race al Nürburgring Nordschleife siete partiti in prima fila entrambi...

NG: "E' stato bello, ma Esteban ha avuto un problema al via perdendo posizioni, mentre io ho accusato una foratura più tardi. Speriamo ricapiti a Termas".



Se non avessi fatto il pilota, cosa saresti diventato?

EG: "A 5 anni ho chiesto a mia mamma di guidare un go-kart e a 7 ho chiesto di iscrivermi ad una scuola bilinguistica perché avevo sentito Ayrton Senna dire che per diventare un pilota professionista si doveva sapere usare il computer e parlare l'inglese. A circa 13 anni ho parlato ancora del mio futuro con lei, volevo andare in Europa a correre; mi ha risposto che prima dovevo finire la scuola. Ho accettato, ma volevo che mantenesse la promessa! Terminate le medie, a 15 anni mi sono dedicato al motorsport e il mio obiettivo era arrivare ad un Mondiale. Mi è sempre piaciuto il tennis, ma probabilmente avrei studiato marketing o pubbliche relazioni se avessi proseguito".



NG: "Penso avrei fatto ugualmente il pilota! Non mi sono mai visto fuori dal motorsport, è qualcoa che ho nel sangue. Me lo ha passato mio padre quando avevo 4 anni, mi mise sui go-kart e fu subito una sensazione particolare. Sinceramente non riesco a rispondere alla domanda".