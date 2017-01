Intervista con Thed Björk

Dopo aver conquistato la sua prima vittoria nel FIA World Touring Car Championship in Cina lo scorso anno, Thed Björk si appresta ad essere uno dei pretendenti al titolo 2017 con la sua Volvo S60 Polestar TC1. In attesa di riprendere a correre, vediamo come il pilota della Polestar Cyan Racing sta trascorrendo l'inverno, fra passatempi e allenamenti.

Come passi il tempo in questo periodo?

"Al momento sono in Svezia e passo le giornate nella mia casa di montagna sciando e tenendomi in forma fisicamente. Mia moglie si sta allenando per una gara di sci di fondo da 91km, di solito ne fa almeno 50 al giorno. Io arrivo a 35, ma i test in macchina in realtà proseguono".



E' dura non correre?

"Quando correvo nello Scandinavian Touring Car Championship le vacanze invernali erano molto lunghe e dure da far passare. Ora le cose vanno meglio, abbiamo anche un bel programma di test di sviluppo da intraprendere. Non posso dirvi esattamente tutte le date delle prove, ma sono ottime per noi piloti e sono molto contento di farle. Speriamo ci consentano di ottenere dei bei risultati".



Cosa state facendo per migliorare?

"Nel 2016 abbiamo imparato tantissime cose, ora le stiamo mettendo insieme per poter migliorare. E' per questo che ho sensazioni positive, nei test il team si sta impegnando tantissimo con un gran lavoro, sono contento per questo".



I risultati di Cina e Qatar sicuramente hanno aiutato moralmente...

"In Cina abbiamo vinto la Opening Race, ma anche il podio della Main Race in Qatar è stato altrettanto importante. E' stato il modo migliore di terminare il nostro primo anno".



Nel 2016 ti senti di aver migliorato come pilota?

"Quando inizi una stagione in un nuovo campionato con una vettura nuova, ovviamente devi trovare la strada migliore per uscire bene da ogni sfida su ciascuna pista. Nello Scandinavian Touring Car Championship ho sempre fatto così, per cui ho applicato lo stesso metodo anche nel WTCC. Ho sempre affrontato con grande concentrazione ogni gara provando ad imparare velocemente il circuito e pensando di poter fare bene".



Nel calendario del 2017 ci saranno due novità, sei preoccupato?

"Ho corso due volte a Monza, in una gara feci la 1000km con una LMP2, mentre in un'altra ero con la Formula 3000, per cui conosco bene la pista. Macao è nuova, ma l'anno scorso ho visto che imparavo velocemente e spero di poter essere competitivo anche là".



François Ribeiro, promoter del WTCC, ha detto che saranno almeno 10 i piloti a giocarsi il titolo. Sei d'accordo? Qual è il tuo pensiero in merito?

"Vuol dire che ci sono piloti molto forti nel nostro campionato e sono entusiasta di farne parte. Quando corro considero me stesso il primo avversario, bisogna restare concentrati al 100% ed essere in sintonia totale con l'auto, non commettere errori e fare attenzione agli altri in pista cercando di capire le loro intenzioni. E' sempre difficile giudicare cosa può fare un altro pilota. Se mi concentrerò bene su me stesso sono convinto che potrò lottare per il titolo".