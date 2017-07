Intervista con Zsolt Dávid Szabó

Zsolt Dávid Szabó farà il suo debutto nel FIA World Touring Car Championship in occasione della WTCC Race of Argentina di questo weekend. Ecco le parole del neoarrivato in casa Zengő Motorsport in attesa di prendere parte alla nuova avventura che lo aspetta.

Come è nata questa opportunità?

"Ho iniziato prendendo parte ad una specie di concorso dove ho dimostrato di essere il più forte e questo mi ha aperto le porte dell'ETCC. Ho provato moltissimo al simulatore, ma non ho tutta questa esperienza".



Ci credi o è ancora un sogno?

"Ho iniziato a correre perché vedevo Norbert Michelisz alla Zengő Motorsport. E' un sogno che si è avverato, spero continui bene".



Senti pressioni?

"Ho vinto la mia prima gara nell'ETCC a Vila Real e il team crede molto in me, per questo mi è stata data l'occasione. Spero di adattarmi bene all'auto e di essere veloce".



Il tuo obiettivo per il weekend?

"Sicuramente accedere alla Q2, vediamo però che progressi farò nell'arco delle sessioni".



Conosci macchina e pista?

"Il circuito l'ho percorso a piedi e mi sono seduto per la prima volta sulla macchina giovedì. Ma non l'ho nemmeno accesa. La prima volta che lo farò sarà per le prove libere di sabato".