“Joker lap”, un vantaggio per Guerrieri

Esteban Guerrieri affronterà la FIA WTCC Race of Portugal di Vila Real con un grande vantaggio rispetto ai suoi avversari.

A parte Néstor Girolami, l'argentino è l'unico ad aver già corso con il "joker lap" in gara nel Súper TC2000, dove i concorrenti hanno l'occasione di prendere una strada diversa lungo i circuiti del calendario.



Girolami fece la sua prima esperienza di "joker lap" nel 2015, mentre Guerrieri l'ha provato a Mendoza il mese scorso.



Secondo il pilota della Campos Racing, la novità di Vila Real (dove il giro in stile FIA World Rallycross verrà introdotto) potrebbe essere interessante.



"Si tratta di due esperienze diverse però - ha detto Guerrieri - Quando lo provai per la prima volta accorciai il giro di 9" ed evitai il traffico. La seconda volta che lo feci fu dopo una safety car, che però rientrò poco dopo e non mi diede la possibilità di trarne vantaggio".



"Quest'anno ho aspettato la fine delle gare per farlo, ma non ci sono state safety car e quindi non ho guadagnato molto".