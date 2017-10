JVCKENWOOD è event presenting partner della WTCC Race of Japan

Eurosport Events, promoter del FIA World Touring Car Championship, è lieta di annunciare che JVCKENWOOD sarà Event Presenting Partner della WTCC Race of Japan della prossima settimana in un momento di grandi traguardi per la famiglia del Mondiale.

*JVC compie 90 anni, Kenwood 70

*Benefit promozionali e di marketing per un membro della famiglia WTCC da lungo tempo

*Terzo appuntamento al Twin Ring Motegi per il FIA World Touring Car Championship

JVC celebra i 90 anni nel 2017 e KENWOOD ha festeggiato i 70 lo scorso dicembre, continuando a fare parte della stagione più bella del WTCC da una decade a questa parte e confermandosi Official Series Partner di questo prestigioso Mondiale.



La collaborazione fra Eurosport Events e JVCKENWOOD – azienda mondiale di elettronica e prodotti di intrattenimento - dura da 9 anni per per la terza visita al Twin Ring Motegi (27-29 ottobre) farà parte di questo gran finale da brividi della stagione. 8 piloti sono infatti in lizza per il titolo, con Honda e Volvo Polestar a duellare per quello costruttori.



François Ribeiro, capo di Eurosport Events, ha detto: "JVCKENWOOD è parte integrante del WTCC dal 2009 e siamo lieti di aiutarli a festeggiare quest'anno, così come che JVCKENWOOD resti Official Series Partner del campionato ed Event Presenting Partner della WTCC Race of Japan. Speriamo e crediamo nel successo di questo legame".



Come Event Presenting Partner della WTCC Race of Japan, JVCKENWOOD avrà molti benefit promozionali per promuovere il proprio marchio, con inviti speciali dell'azienda per vivere da VIP l'evento al Twin Ring Motegi, bellissimo posto situato a 145km a nord della Capitale Tokyo.



Inoltre, alcune vetture saranno equipaggiate dalle radio KENWOOD per fare sentire le comunicazioni fra piloti e box, che sono state di grande interesse per i fan soprattutto nella prova a cronometro Manufacturers Against the Clock (WTCC MAC3), dove le strategie e le decisioni che vengono comunicate dal muretto ai concorrenti sono ascoltabili in TV.