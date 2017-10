Kris Richard debutta nel WTCC in Giappone

Kris Richard farà il proprio debutto nel FIA World Touring Car Championship in occasione della FIA WTCC JVCKENWOOD Race of Japan di questo weekend sfruttando il premio fornitogli da Eurosport Events per aver vinto il titolo in FIA European Touring Car Cup nel 2016.

Lo svizzero si era aggiudicato lo scorso anno la corona della Classe Super 2000 nell'ultimo round andato in scena ad Imola dopo una bella stagione al volante della Honda Civic della Rikli Motorsport. Il suo premio doveva essere la WTCC OSCARO Race of Italy di aprile, ma alcune concomitanze con altri impegni gli avevano negato la partecipazione all'evento.



Eurosport Events darà quindi l'opportunità al 22enne di salire sulla Chevrolet RML Cruze TC1 della Campos Racing lasciata libera da Esteban Guerrieri, che a breve dovrebbe annunciare i suoi nuovi programmi per il Twin Ring Motegi.



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCC), ha detto: "Siamo lieti di accogliere un altro giovane talento nel WTCC come Kris Richard, e di dargli l'opportunità di godersi il premio per il titolo vinto nell'ETCC nel 2016, cosa che in precedenza non era stata possibile per via di alcuni suoi impegni".



Kris Richard, che in questa stagione ha corso in ADAC TCR Germany Series, ha aggiunto: "Non conosco l'auto, il team, la pista e il WTCC; in pratica nulla! Tutto ciò però mi consentirà di correre senza pressioni, per cui cercherò di ottenere il massimo da questa situazione a mente libera. Sono davvero entusiasta e non vedo l'ora di iniziare".