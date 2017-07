La battaglia per il titolo in dettaglio

La seconda metà di stagione del FIA World Touring Car Championship inizia in Argentina questo weekend. Ecco la situazione in classifica.

*Dopo 10 gare i primi 7 sono racchiusi in 37 punti.



*Grazie al doppio podio conquistato in Portogallo, Tiago Monteiro (Honda) è tornato primo in classifica con 4 punti di margine su Thed Björk.



*Björk a sua volta ha 6 lunghezze di vantaggio su Nicky Catsburg, suo compagno di squadra alla Polestar Cyan Racing.



*Norbert Michelisz (Honda) ha vinto la sua prima gara dell'anno in Portogallo ed è a -27 da Monteiro.



*Mehdi Bennani è a 4 punti da Michelisz, seguito da Tom Chilton (suo compagno di squadra alla Sébastien Loeb Racing).



*Rob Huff è settimo a -1 da Chilton e a -37 dalla vetta; al momento è l'unico di questi piloti a non aver vinto ancora niente.



*Ad ogni evento ci sono in palio 60 punti e dopo l'Argentina resteranno quattro appuntamenti, con il gran finale in Qatar.