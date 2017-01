La Dakar aspetta Coronel

Tom Coronel, grande protagonista del FIA World Touring Car Championship, dal 2 al 14 gennaio sarà impegnato nella ostica sfida della Dakar.

L'olandese ha sempre ammesso un amore-odio per una gara che lo ha visto debuttare nel 2009. Nel 2016 le cose non sono andate benissimo per lui, dunque ora è tornato in sudamerica per rifarsi.



Assieme al fratello gemello Tim, Coronel guiderà un buggy del Maxxis Dakar Team sulle strade di Paraguay, Bolivia e Argentina.



"Quest'anno saremo ancora al via con il nostro buggy assieme a mio fratello - ha detto Coronel - L'obiettivo è arrivare alla fine con entrambi, anche se Tim punta alla vittoria in Classe. Io avrò la "Tom-Cam" di RTL GP sul mio mezzo e racconterò ogni azione di gara".



Quest'anno l'evento parte da Asunción, in Paraguay, il 2 gennaio e finirà a Buenos Aires, in Argentina, il 14 dopo 9000 km di gara. Presenti anche gli ex-WTCC Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb.