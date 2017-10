La famiglia del WTCC vicina a Tiago Monteiro

La famiglia del FIA World Touring Car Championship vuole supportare Tiago Monteiro, assente nella WTCC Race of China di questo weekend.

Il leader della serie non sarà al Ningbo International Speedpark dopo che la visita medica di controllo cui si è sottoposto gli ha consigliato di proseguire il recupero in seguito all'incidente patito nei test in Spagna. Come segno di vicinanza al portoghese verranno istituite attività promozionali e social in Cina.



"Per Tiago è un momento difficile, così come per Honda e il WTCC perché perdono il loro leader a Ningbo - ha commentato François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCC) - La salute di Monteiro viene prima di tutto per cui immaginiamo quanto sia la sua frustrazione al momento. Continueremo a restare in contatto con lui per seguirne il recupero, come abbiamo fatto fin dai primi giorni dopo l'incidente, con la speranza che torni presto con noi. Allo stesso tempo, uniremo tutte le forze della famiglia WTCC per sostenerlo".



Monteiro, che in classifica ha 12 punti di vantaggio sugli inseguitori, ha rilasciato le seguenti parole tramite il Castrol Honda World Touring Car Team: "Sono molto dispiaciuto di non poter correre in Cina. Come team abbiamo lavorato duramente per arrivare ai vertici di questo campionato e questo è un colpo veramente basso da ricevere. Sfortunatamente il corpo umano ha dei limiti e nonostante gli sforzi profusi da parte della equipe medica che mi segue servirà più tempo per recuperare. Il mio obiettivo ora è tornare in forma per Motegi a fine mese per poter lottare ancora per il titolo. Ringrazio Gabriele per aver accettato di sostituirmi, è un grande amico ed è stato un fantastico compagno di squadra in tutti gli anni affrontati assieme nel WTCC. Non avrei potuto sperare di meglio per uno che potesse darmi una mano".



Come suo sostituto è stato chiamato Gabriele Tarquini, Campione WTCC 2009 che quindi torna a correre con Honda, squadra di cui ha fatto parte dal 2013 al 2015 e con la quale ha vinto il Mondiale Costruttori nel 2013.



"Sono molto contento di poter tornare a correre con il Castrol Honda World Touring Car Team in questo weekend, anche se le circostanze non sono state quelle migliori. Tiago è un pilota fantastico che si è meritato di arrivare al top della serie, per cui è un peccato che non possa correre. Farò del mio meglio per aiutare lui e la sua squadra, mettendo a disposizione l'esperienza accumulata con la Civic WTCC nel biennio 2014-2015, puntando sul fatto che si corre su una pista nuova che metterà tutti alla pari".