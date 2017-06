La grande rimonta di Rob Huff

Rob Huff ha mostrato ancora una volta quanto sia bravo sulle piste cittadine in occasione della WTCC Race of Portugal di domenica.

Il britannico ha vinto 10 gare nei tracciati stretti di città nel FIA World Touring Car Championship e nella Main Race di Vila Real ha compiuto un grande recupero dopo aver stallato al via.



Il "joker lap" lo ha anche aiutato, poi nel finale ha dovuto accodarsi a Nicky Catsburg chudendo quinto.



"Purtroppo al via della Main Race qualcosa non ha funzionato, appena mi sono accinto a preparare la procedura di partenza mi sono reso conto che qualcosa non andava sulla mia Citroën C-Elysée WTCC - ha detto il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Il risultato è che ho stallato e lì ho pregato che nessuno mi centrasse. Alla prima curva ero ultimo, poi in un giro ho passato quattro auto grazie ad una vettura fantastica, migliorava sempre di più, ma non sapevo dove mi trovavo perché non avevamo i pit-board e non volevo parlare via radio; anzi, ho detto al team di lasciarmi in pace e non dire niente".



"A quel punto ho cominciato la mia rimonta, ho effettuato il "joker lap" nel momento giusto e ho passato uno alla volta quelli che mi precedevano. Evidentemente chi dice che sulle piste cittadine non lo si può fare, non ha mai guardato il WTCC".



"Dopo quello che è successo al via, ancora non so come abbia fatto a vincere nel WTCC Trophy. Ma a dire la verità non era quello il mio obiettivo, io vorrei vincere a livello assoluto. Cerco di pensare positivo, secondo me questa è stata una delle migliori gare della mia vita e in Argentina mi presento con un margine buono per poter pensare ad un recupero. Stiamo lavorando molto bene e nella Main Race abbiamo dimostrato quanto sia competitiva la nostra macchina. C'è soddisfazione e siamo carichi".