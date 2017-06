La Honda di Monteiro più leggera

Tiago Monteiro vede un ulteriore spiraglio di vittoria per le gare del FIA World Touring Car Championship che si terranno a casa sua, dato che la Honda Civic avrà 30kg in meno rispetto alla Volvo S60 Polestar TC1 del suo rivale Nicky Catsburg.

L’auto svedese caricherà infatti 80kg di peso di compensazione per la WTCC Race of Portugal di Vila Real (24-25 giugno), mentre la macchina di Monteiro ne avrà 50, ossia 20kg in meno rispetto all’ultimo evento corso in Germania.

I pesi di compensazione servono per livellare le prestazioni delle auto del WTCC e il calcolo viene effettuato sui risultati dei due appuntamenti precedenti; in questo caso si è tenuto conto di quanto fatto in Ungheria e Germania.

Ecco i pesi per il Portogallo:

Chevrolet RML Cruze TC1: 20kg (-10kg)

Citroën C-Elysée WTCC: 80kg (nessun cambiamento)

Honda Civic WTCC: 50kg (-20kg)

LADA Vesta WTCC: 0kg (nessun cambiamento)

Volvo S60 Polestar: 80kg (nessun cambiamento)

Monteiro, vinse la Main Race della WTCC Race of Portugal l’anno scorso e in classifica piloti ha 2 punti da recuperare a Catsburg.