La Top10 dell’Hungaroring

78 giorni dopo la FIA WTCC Race of Hungary, l'Hungaroring ospita il Gran Premio di F1: vediamo qualche curiosità riguardante la pista magiara di 4,381km situata vicino a Budapest.

1: Alain Menu è stato il primo vincitore della WTCC Race of Hungary, impostosi con la sua Chevrolet nel 2011.



2: L'evento è molto seguito dai fan locali anche per la presenza del pilota Honda Norbert Michelisz, autore di pole e vittoria nel 2015.



3: L'ungherese aveva trionfato già nel 2012 con la BMW.



4: La squadra locale della Zengő Motorsport si è sempre occupata dei ragazzi ungheresi: oltre a Michelisz, in pista ha messo anche Dániel Nagy e Zsolt Dávid Szabó con le rispettive Honda Civic.



5: Gianni Morbidelli ha vinto qui la sua unica gara nel 2014.



6: Fino al 2015, Yvan Muller ha vinto almeno una volta ogni anno che si è recato all'Hungaroring.



7: Il WTCC è stato il primo campionato internazionale a correre sul nuovo asfalto (rialzato di circa 3-5cm) steso nel 2016.



8: Bernd Storck, allenatore della Nazionale locale, è stato ospite d'onore della WTCC Race of Hungary e si è fatto un giro di pista a bordo della Volvo V60 Polestar safety car.



9: L’Ungheria è uno dei paesi più antichi d’Europa, fondata nell’896 prima ancora che Francia e Germania venissero divise e prima dell’unificazione dell’impero anglo-sassone.



10: Il cubo di Rubik, inventato da Erno Rubik, è una delle più famose invenzioni del paese assieme alla penna a sfera (di László Bíró) e al progetto di bomba ad idrogeno (di Edward Teller).