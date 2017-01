La Top10: Ecco tutte le gare del WTCC 2017

Saranno 10 gli eventi del FIA World Touring Car Championship che si terrannno nel 2017. Vediamo cosa ci aspetta da aprile a dicembre.

WTCC Race of Morocco (Marrakech): 7-9 aprile 2017 S

WTCC Race of Italy (Monza): 28-30 aprile 2017

WTCC Race of Hungary (Hungaroring): 12-14 maggio 2017

WTCC Race of Germany (Nürburgring Nordschleife): 25-27 maggio 2017

WTCC Race of Portugal (Vila Real): 23-25 giugno 2017 S

WTCC Race of Argentina (Termas de Río Hondo): 4-6 agosto 2017

WTCC Race of China (Shanghai International Circuit): 13-15 ottobre 2017*

WTCC Race of Japan (Twin Ring Motegi): 27-29 ottobre 2017

WTCC Race of Macau (Circuit de Guia): 17-19 novembre 2017 S

WTCC Race of Qatar (Losail International Circuit): 30 novembre-1 dicembre 2017 N



S=gara cittadina

N=gara notturna

*Soggetto all'accordo fra i promoter