La Volvo Polestar centra il poker nel WTCC MAC3

La Polestar Cyan Racing si è portata a casa per la quarta volta in stagione il Manufacturers Against the Clock, andando a battere il Castrol Honda World Touring Car Team sulle stradine di Vila Real.

In una prova a cronometro condizionata dai problemi tecnici, le tre Volvo S60 TC1 condotte da Thed Bjork, Nicky Catsburg e Néstor Girolami hanno realizzato il tempo complessivo di 4’05″355 nonostante sulla vettura dell’olandese ci siano state alcune noie che già lo avevano rallentato in qualifica.



Le Honda di Norbert Michelisz, Ryo Michigami e Tiago Monteiro hanno invece completato i due giri lungo i 4,785km della pista portoghese in 4’09.347, dato che la Civic WTCC l’idolo locale del gruppetto ha accusato una sospetta rottura ad un ammortizzatore.



Grazie ai 3″992 di distacco inflitti alle Honda, la Volvo conquista il massimo dei punti e sale a +40 in classifica costruttori sui giapponesi.



"Vedere tanta gente in questa bella città è fantastico e siamo contentissimi di aver vinto, portandoci a casa 12 punti dopo una qualifica ricca di emozioni", ha detto Alexander Murdzevski Shedvin, responsabile di Polestar - Motorsport.



Néstor Girolami ha aggiunto: "Abbiamo vinto il WTCC MAC3 prendendo punti molto importanti per il campionato".