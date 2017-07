La zona punti è l’obiettivo di Filippi

John Filippi ha come obiettivo la zona punti per la FIA WTCC Race of Argentina.

Il francese ha visto sfumare la pole position della Opening Race per soli 0"067, beffato da Yann Ehrlacher negli ultimi istanti della Q2.



Il pilota della Sébastien Loeb Racing scatterà comunque dal 10° ed 11° posto nelle due gare di oggi e punta in alto.



"Sarei molto deluso di non ottenere un bel risultato qui - ha detto Filippi - La prima parte di stagione non è stata positiva, ma nemmeno così negativa e vorrei cominciare l'altra metà prendendo subito punti. Sono qui per migliorare e spero che possa esserci un nuovo inizio".