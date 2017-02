Le Mans, il sogno avverato di López

José María López, tre volte Campione del FIA World Touring Car Championship, il questa stagione avrà un impegno importante.

Dopo aver conquistato 29 vittorie, 21 pole, 29 giri veloci in 71 gare del Mondiale, l'argentino è passato alla FIA Formula E Championship. Da stamattina, però, la sua agenda si è riempita con un ulteriore evento, ovvero l'appuntamento del FIA World Endurance Championship con la 24h di Le Mans, alla quale prenderà parte con una Toyota TS050 Hybrid ufficiale.



Nella WTCC DHL Race of Qatar dello scorso novembre, López parlò così durante la conferenza stampa: "Correre a Le Mans è uno dei miei sogni, sarebbe fantastico un giorno poter salire su una LMP1".



Ora, grazie all'accordo con Toyota Gazoo Racing, "Pechito" ha realizzato il suo sogno: "Non vedo l'ora di essere alla prima gara, la LMP1 è ovviamente molto diversa dalle auto del WTCC, ma sarà una sfida divertente. La potenza della TS050 Hybrid è incredibile, così come la tecnologia Toyota. Sono impaziente di affrontare la mia prima sfida nel WEC, in particolare la 24h di Le Mans, che è sempre stata una gara speciale".



Il presidente di Toyota Gazoo Racing Team, Toshio Sato, ha aggiunto: "Voglio dare il benvenuto a José María nel nostro team. Sono convinto che si troverà bene, è un pilota molto forte, intelligente e veloce che sa lavorare bene in squadra".



Mentre López si dividerà tra Formula E e WEC nel 2017, i suoi ex-rivali del WTCC si prepareranno per la WTCC Race of Morocco di Marrakech (7-9 aprile).