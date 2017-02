Loeb: “Non sapevo se correre nel WTCC”

Sébastien Loeb ha rivelato che non era sicuro se partecipare al FIA World Touring Car Championship quando gli fu proposto.

Il 9-volte Campione WRC vinse sei gare nel Mondiale tra 2014 e 2015, concludendo in entrambe le stagioni al terzo posto in classifica.



Ma in una intervista rilasciata alla rivista francese AUTOhebdo, Loeb ha rivelato parecchie insicurezze sul voler continuare a correre dopo i tanti titoli vinti nel World Rally Championship.



Ma la proposta di gareggiare nel WTCC era troppo allettante per essere rifiutata e il francese è infatti rimasto anche con la sua squadra, che quest'anno ha confermato Tom Chilton e ingaggiato John Filippi .



"Quando decisi di smettere con il WRC, pensavo sarebbe stato meglio ritirarmi del tutto - ha affermato - Ma alla fine c'erano diverse competizioni che mi sarebbe piaciuto affrontare. Non ho vinto titoli, ma alcune gare sì, come nel WTCC e nel rallycross".



La stagione 2017 inizierà da Marrakech, in Marocco, il weekend del 7-9 aprile.