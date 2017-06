Lotta aperta per il titolo

Thed Björk e Norbert Michelisz sono tornati pienamente in corsa per il titolo di campione del FIA World Touring Car Championship dopo la WTCC Race of Portugal di Vila Real.

Tiago Monteiro (Castrol Honda World Touring Car Team) ha superato Nicky Catsburg (Polestar Cyan Racing) tornando in vetta alla classifica, mentre Björk è ora secondo a -4 dal leader.



Michelisz (altro pilota Honda, nella foto) è balzato dal settimo al quarto posto a -27 da Monteiro quando mancano 10 gare al termine.



Cliccate quiper vedere tutte le classifiche.